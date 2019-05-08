Миграционные тенденции продолжаются. Число вернувшихся в Армению граждан превышает число выехавших

Число вернувшихся в Армению граждан превышает число выехавших на 15 тысяч 313 человек. Как передает Арменпресс, об этом 8 мая на встрече с журналистами заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отмечая, что это впервые за последние 12 лет.

“По данным Евростата, в 2018 году число граждан Армении, просивших убежища в странах ЕС, сократилось более чем в три раза. В прошлом году убежища в ЕС запросили 2 190 граждан Армении, в то время как в 2017 году эта цифра составила 6 805”, - сказал Никол Пашинян.

В первом квартале этого года число вернувшихся в Армению граждан превысило число уехавших на 2 536 человек.

“Здесь хочу сказать о тонкостях, когда в прошлый раз я опубликовал такую цифру, были опасения, что есть нелегальные мигранты и из других стран и т. д. В первом квартале этого года около 3 тысяч таких мигрантов покинули Армению. При этом мы никаких репрессивных мер не предпринимали”, - сказал Никол Пашинян.