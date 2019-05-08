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Walt Disney перенесла премьеру второй части "Аватара" на год


The Walt Disney Company перенесла дату выхода нового эпизода "Аватара" на год, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Согласно обновленному расписанию, картина выйдет на экраны 17 декабря 2021 года. Последующие эпизоды "Аватара" покажут в 2023, 2025 и 2027 годах.

Кроме того, Disney анонсировала выход трех новых фильмов киносаги "Звездные войны". Зрители смогут увидеть их в 2022, 2024 и 2026 годах. Названия картин пока не раскрываются.

Компания также напомнила, что на декабрь 2019-го запланирована премьера девятого эпизода франшизы — "Восхождение Скайуокера". Режиссером картины стал Джей Джей Абрамс.

 

 




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