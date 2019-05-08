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Между Европейским Союзом и Арменией на стадии обсуждения находятся программы на 20 млн евро


На этапе окончательного согласования с Европейским Союзом находится дорожная карта по реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА - ЕС, которая включает 205 мероприятий в сферах юстиции, транспорта, энергетики, окружающей среды, защиты прав потребителей, миграции и других.

Как передает Арменпресс, об этом 8 мая на встрече с журналистами заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, ЕС выразил удовлетворение проектом дорожной карты как хорошей отправной точкой для реализации соглашения.

“В рамках сотрудничества Армения - ЕС в 2017 году в рамках годового плана действий подписано 3 соглашения в сферах образования, юстиции и экономических отношений, общая стоимость которых составляла 34,5 млн евро. В рамках сотрудничества Армения - ЕСв 2018 году в рамках годового плана действий подписано 2 соглашения в сферах укрепления демократии и территориального развития, общая стоимость которых составляет 36 млн евро. Еще 20 млневронаходятся в стадииобсуждения”, - сказал премьер.




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