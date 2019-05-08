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Снизились процентные ставки по студенческим кредитам: Пашинян представляет результаты, зарегистрированные в сфере образования


Увеличивается  число кружков робототехники и инженерных лабораторий в общеобразовательных учебных заведениях Армении. Правительство выделило для этого соответствующие средства. Как передает Арменпресс, об этом 8 маяна пресс-конференции заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, представляя 100 фактов о реализованных реформах и проделанной работе.

“На создание кружков роботостроения и инженерных лабораторий в общеобразовательных учебных заведениях в 2018 году было выделено около 186 млндрамов, а в 2019 году - 352 млн драмов. В результате, по состоянию на первый квартал 2019 года во всех областях Армении есть 263 кружка роботостроения и инженерные лаборатории, в которых действуют 308 кружков, в программу вовлечены около 6 500 учащихся. По сравнению с 2017 годом число учеников, вовлеченных в программу, увеличилось на 2 500”, - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр РА представил работу, проделанную в направлении начальных профессиональных учебных программ. Он отметил, что между начальными и средне-специальными учебными заведениями и работодателями было заключено более 20 меморандумов, в результате чего образовательные учреждения готовят специалистов для этих организаций, внедряются новые специальности, компании предоставляют профессиональные устройства и лаборатории.

Были зафиксированы изменения и в направлении предоставления студенческих кредитов. В частности, студенческие кредиты для студентов с высокой успеваемостью стали доступны по ставке 6 и 7% годовых, вместо прежних 9 и 10. Суммыкредитования- 700 тысячдрамоввместопрежних 450 тысяч.




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