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Иран возобновит обогащение урана, если участники СВПД не выполнят обязательства


Тегеран возобновит работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке, если участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе не выполнят свои обязательства. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в среду заявил президент Ирана Хасан Роухани, чье выступление передавал телеканал Press TV.

"У других участников СВПД есть 60 дней на выполнение их обязательств, касающихся банковской сферы и вопросов торговли [иранской] нефтью. Если интересы Ирана не будут учтены в этот срок, мы приостановим соблюдение условий по обогащению урана и продолжим модернизацию тяжеловодородного реактора в Араке", - сказал Роухани.

В течение 60 суток Тегеран не будет выполнять условия по двум пунктам СВПД. Как пояснил президент, "будут остановлены продажи имеющегося в стране обогащенного урана и тяжелой воды в другие страны", как предписывает сделка. Уран и тяжелая вода будут храниться на территории Ирана. Роухани также отметил, что "у Ирана не осталось другого варианта, кроме сокращения обязательств по СВПД" и страна пошла на это "в целях обеспечения своих прав", а также, чтобы добиться "сбалансированного выполнения условий сделки всеми сторонами".

Роухани указал, что "СВПД не прекращает своего действия", а "Иран не выходит из соглашения". "Представителям пяти стран - участниц сделки (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция, Германия - прим. ТАСС) были направлены соответствующие письма. Мы ждали год после решения США выйти из сделки, как нам рекомендовали другие участники, и выполняли все обязательства. СВПД не изменился. Мы готовы далее обсуждать это соглашение, его выполнение", - указал президент Ирана.

Роухани добавил, что "Евросоюз не смог до настоящего времени выполнить свои обещания, данные Ирану в экономической сфере". В частности, обещания касались создания механизмов обхода американских санкций.

 

 




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