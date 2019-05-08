Время в Ереване: 11:07:36,   8 Май

На юге Сицилии продают дома за один евро


Власти городка Муссомели на юге Сицилии предлагают приобрести в собственность дома всего за один евро при условии, что владелец отремонтирует постройку в течение года. Как передает Арменпресс, об этом сообщает The Sun.

На продажу выставлено 100 заброшенных объектов недвижимости. Ожидается, что в ближайшее время появятся еще 400 предложений.

Если покупатель не отремонтирует дом в течение года, он потеряет свой гарантийный депозит в размере около 7000 евро.

Население городка Муссомели – всего 11 тысяч человек. Город известен своими кулинарными традициями и средневековой архитектурой. Его исторический центр с уютными улочками считается одним из самых старых в Италии.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра

x
Самые читаемые за неделю

14:54, 03.05.2019
Просмотрели 1605 раз
Государство декриминализирует случаи реализации товаров, не выделенных акцизными марками

12:15, 05.05.2019
Просмотрели 1034 раз
Католикос  Всех Армян Гарегин  II на Крите участвует в  мероприятиях по случаю 350- летия  армянской церкви Св.Иоанна Предтечи в Ираклионе

19:31, 03.05.2019
Просмотрели 1002 раз
Премьер-министр Армении и госминистр ОАЭ обсудили перспективы развития двусторонних экономических связей

15:40, 03.05.2019
Просмотрели 988 раз
Армен Саркисян обсудил с руководством Матенадарана программы, направленные на интернационализацию института и повышение его регионального значения

13:24, 04.05.2019
Просмотрели 971 раз
Армения никогда более не будет в отчаянии, и гражданин Республики Армения благодаря своей мысли, своему труду и таланту обеспечит процветание своей Родины: Никол Пашинян



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации