Время в Ереване: 11:07:36,   8 Май

Стартовало внеочередное заседание Совета старейшин Еревана. На повестке дня - проект утверждения штатных расписаний


В мэрии Еревана 8 мая началось внеочередное заседание Совета старейшин.Как передает Арменпресс, вповестке заседания три вопроса.

Совет старейшин Еревана примет решение “Об утверждении структуры аппарата мэрии Еревана и главы административного района, штатного расписания, численности сотрудников, должностных окладов мэра Еревана, его заместителей, советников, помощников, пресс-секретаря, сотрудников аппарата мэрии, руководителей, заместителей руководителей административных районов, сотрудников аппаратов главы административного района и о внесении изменения в решение Совета старейшин Еревана N16-а от 16 июня 2017 года”.

В повестке дня также вопрос изменений в бюджете Еревана на 2019 год и проект решения о переименовании общинной некоммерческой организации “Спортшкола фигурного катания Ирины Родниной” в общинную некоммерческую организацию“Ереванскаяспортивнаяшколафигурногокатания и хоккея”.

Руководитель фракции “Луйс” Совета старейшин Еревана Давид Хажакян на своей странице в Facebook ранее сообщил, что финансово-кредитная комиссия Совета старейшин проекту штатных расписанийдала отрицательное заключение.




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