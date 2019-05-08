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Жертвами взрыва в Пакистане стали пять человек


По меньшей мере пять человек, в том числе трое полицейских, погибли, десятки получили ранения при взрыве, который прогремел в среду утром вблизи храма Дата-Дарбар в пакистанском городе Лахоре (провинция Пенджаб). Как передает Арменпресс, об это сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на местную полицию.

Ранее сообщалось о трех погибших и 18 пострадавших. Согласно предварительным данным, взрыв совершила одна из действующих в городе террористических ячеек. Целью атаки был автобус, перевозивший бойцов полицейского спецназа, отмечает телеканал.

По состоянию на текущий момент известно о 24 пострадавших, состояние некоторых из них оценивается как критическое. Все они были оперативно доставлены в ближайшие медучреждения, где им оказали необходимую помощь.

Полиция перекрыла место происшествия. Ведется расследование случившегося.

 

 

 

 




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