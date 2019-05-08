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Реклама по продаже курсовых, дипломных работ будет запрещена: Парламент принял проект


Национальное собрание РА полностью приняло проект закона о запрете рекламы на продажу курсовых, дипломных и других подобных работ.

Как передает Арменпресс, 8-го мая пакет законопроектов О внесении дополнений в Закон РА “О рекламе”, представленный депутатом парламентской фракции “Мой шаг”  ОваннесомОваннисяном и о внесении дополнений в кодекс РА Об административных правонарушениях был принят единогласно.

7 мая на обсуждении проекта депутат сообщил, что после обсуждения в первом чтении многие подобные рекламы уже были сняты, предложение было одобрено также и студентами.




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