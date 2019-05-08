ЦИК Казахстана зарегистрировал семь кандидатов в президенты на выборах 9 июня

Центризбирком Казахстана в среду досрочно подвел итоги регистрации кандидатов в президенты на выборах 9 июня. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом сообщил заместитель председателя ЦИК Константин Петров по итогам заседания комиссии.

По его словам, ЦИК досрочно завершил этап регистрации кандидатов в президенты. "ЦИК зарегистрированы семь кандидатов в президенты Республики Казахстан", - информировал зампредседателя Центризбиркома. Он отметил, что "высвобожденное время позволит кандидатам заняться организацией деятельности штаба, аккумулировать средства в избирательных фондах, более качественно подготовиться к агитационному периоду".

Из семи кандидатов четыре человека выдвинуты партиями. Это действующий президент республики Касым-Жомарт Токаев, выдвинутый на выборы от правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"), депутат Мажилиса (нижней палаты парламента) республики Дания Еспаева - от партии "Ак жол" ("Светлый путь"), депутат Мажилиса Жамбыл Ахметбеков - от Коммунистической народной партии Казахстана, председатель правления НАО "Национальный аграрный научно-образовательный центр" Толеутай Рахимбеков - от общественного объединения "Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" ("Аул").

Еще три человека зарегистрированы в ЦИК в качестве кандидатов от республиканских общественных объединений. Среди них общественный деятель, журналист Амиржан Косанов, который выдвинут общественным объединением "Объединенное национал-патриотическое движение "Улт тагдыры" ("Судьба нации"), писатель и общественный деятель Садыбек Тугел - республиканским общественным объединением "Республиканское движение "Улы дала кырандары" ("Орлы великой степи"), председатель территориального объединения профсоюзов Западно-Казахстанской области Амангельды Таспихов от Федерации профсоюзов Казахстана.