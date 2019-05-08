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Пожарные - спасатели потушили пожар в одном из кафе Еревана. Пострадавших нет


8-го мая в 06:50 в службу “911” Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения поступил звонок о том, что в кафе возле церкви Сурб Григор Лусаворич города Еревана вспыхнул пожар.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на место происшествия выехали 4 боевых расчета пожарно-спасательного отряда СС МЧС РА.

Пожар был локализован в 07: 04, потушен - в 07: 28.

Полностью сгорело имущество кафе возле дома 3 по улице Ерванда Кочара (около 40кв м). Пострадавших в результате пожара нет.




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