Lockheed Martin показала F-35C с гиперзвуковой крылатой ракетой HAWC

Палубный истребитель пятого поколения F-35C Lightning II получит пару гиперзвуковых крылатых ракет, созданных в рамках программы HAWC (Hypersonic Air-breathing Weapon Concept). Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет The Drive.

Соответствующее изображение истребителя с ракетой показала компания-разработчик Lockheed Martin.

New Lockheed concept shows Navy F-35C externally armed with hypersonic cruise missiles:https://t.co/a4wkPKhlwy — The War Zone (@thewarzonewire) 7 мая 2019 г.

HAWC должны быть готовы до конца текущего года. Соответствующая ракета, пишет издание, будет развивать скорость до десяти чисел Маха. Один F-35C сможет получить по две единицы HAWC, каждая из которых будет подвешиваться под крыльями истребителя.

Данное гиперзвуковое оружие также могут получить другие американские истребители.

Финансирование программы HAWC в рамках контракта, заключенного в апреле прошлого года между Пентагоном и компанией Lockheed Martin, составляет 928 миллионов долларов.