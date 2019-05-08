Глава МИД Армении представил заместителю госсекретаря США подходы армянской стороны в вопросе мирного урегулирования карабахского конфликта

Министр иностранных дел Республики Армения Зограб Мнацаканян принял заместителя помощника госсекретаря США Джорджа Кента, который вместе с высокопоставленными должностными лицами Агентства США по международному развитию, Департамента торговли США, а также рядом офисов Госдепартамента США находится в Армении для участия в заседании армяно-американского стратегического диалога.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, приветствуя гостя, министр Мнацаканян отметил, что армяно-американские отношения находятся на достаточно прочной основе, и Армения намерена предпринимать шаги по еще большему укреплению двусторонней повестки. В связи с этим стороны подчеркнули важность армяно-американского стратегического диалога, а также проведениярегулярных встреч и взаимных визитов в различных форматах, которые дают возможность обсудить шаги по расширению партнерской повестки.

Министр Мнацаканян представил внутриполитические развития в Армении и процесс реформ, осуществляемых правительством на основе широкого мандата народа. В этой связи глава внешнеполитического ведомства Армении отметил важность продолжения сотрудничества с международными партнерами, направленного на стимулирование демократических реформ в Армении и укрепление зафиксированных достижений.

В ходе беседы был затронут широкий круг вопросов, касающихся партнерства в двустороннем и многостороннем форматах. Состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и международной повестки дня.

Глава МИД Армении представил заместителю госсекретаря подходы и принципиальную позицию армянской стороны в вопросе мирного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта.