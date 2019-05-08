При содействии омбудсмена “Санитек” перечислила гражданам невыплаченные суммы

Ряд сотрудников армянского филиала компании “Санитек” обратились к омбудсмену с целью получения причитающихся им сумм.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью аппарата защитника прав человека Армении, в результате изучения заявлений стало ясно, что компания не предоставила ежегодные отпускные выплаты одному гражданину, в случае трех других граждан - пособие по временной нетрудоспособности, в случае еще двух граждан - отпускные выплаты и окончательный расчет.

Для получения разъяснений по данной теме письма были адресованы в мэрию Еревана. Омбудсмену была предоставлена информация о том, что армянский филиал компании “Санитек” выплатил гражданам причитающиеся им деньги.