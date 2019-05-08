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Помпео заявил, что причиной его визита в Багдад стала увеличивающаяся активность Ирана


Причиной визита государственного секретаря США Майкла Помпео в Багдад стала активность соседнего с Ираком Ирана. Об этом, как сообщил в воскресенье телеканал Al Arabiya, заявил сам Помпео по окончании своего пребывания в Багдаде.

"Причиной моего посещения Багдада стала эскалация активности Ирана в регионе", - отметил Помпео. Он добавил, что США хотят, чтобы "Ирак был суверенным государством и не зависел ни от какой-либо страны".

Ранее сообщалось, что госсекретарь провел во вторник вечером в Багдаде переговоры с премьер-министром Ирака Аделем Абдель Махди. Отмечается, что Помпео прибыл в Багдад, отменив визит в Германию, а также на фоне усиления давления американской администрации на Иран, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Вашингтонская администрация объяснила отмену визита в Берлин "проблемами в сфере международной безопасности". По данным американской прессы, такое решение может быть связано с тем, что США получили разведданные о якобы готовящемся Ираном нападении на американские войска в регионе.

 

 




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