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По приглашению президента Армении в Армению прибудет делегация французской компании “Дасо Системс”


По приглашению президента Армении в Армению прибудет делегация французской компании “Дасо Системс”, в составе которой - вице-президент компании Кристиан Нагдан и генеральный директор академических программ ЗевиерФожер.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в ноябре 2018 года, а также в феврале 2019 года в рамках рабочих визитов во Францию президент Армен Саркисян встречался с руководством компании и предложил рассмотреть возможности сотрудничества. Сторонами был  подчеркнут большой потенциал сотрудничества в сферах образования, науки, технологий и была выражена готовность к реализации совместных программ, а также достигнута договоренность о визите представителей компании в Армению.

Претворяя в жизнь договоренность, делегация “Дасо Системс”  9 мая прибудет в Армению. Представители компании проведут встречи с президентом Арменом Саркисяном, секретарем Совета безопасности Арменом Григоряном, посетят Ереванский государственный университет, французский университет в Армении, школу “Айб”, гимназию “Квант”, компанию “Синопсис Армения”, центр креативных технологий “Тумо”, компании “Pics Art” и “Бетконстракт”, встретятся с представителями компаний информационных технологий.

В ходе встреч будут обсуждены возможности реализации компанией возможных программ и совместных проектов в Армении.

Компания “Дасо Системс” действует в составе известной французской компании “Dassault Group”. Она предоставляет программное обеспечение военно-промышленной сфере, в частности, для авиационно-космической, оборонной, энергетической систем. Группа также работает в сфере логистических систем, электрических гибридных транспортных средств, недвижимости и других областях.

Эта крупнейшая международная компания ведет свою деятельность в 140 странах мира.




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