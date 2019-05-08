На территории монастырского комплекса Хор Вирап внезапно скончался гражданин Германии
В Полиции Армении готовятся материалы по факту внезапной смерти гражданина Германии на территории монастырского комплекса Хор Вирап. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции РА, назначена судебно-медицинская экспертиза.
4 мая из медицинского центра “Веди” Пполиция Армении получила сообщение о том, что к ним доставлено тело гражданина Германии 1949 года рождения.
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