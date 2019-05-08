На территории монастырского комплекса Хор Вирап внезапно скончался гражданин Германии

В Полиции Армении готовятся материалы по факту внезапной смерти гражданина Германии на территории монастырского комплекса Хор Вирап. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции РА, назначена судебно-медицинская экспертиза.

4 мая из медицинского центра “Веди” Пполиция Армении получила сообщение о том, что к ним доставлено тело гражданина Германии 1949 года рождения.