Время в Ереване: 11:07:36,   8 Май

На территории монастырского комплекса Хор Вирап внезапно скончался гражданин Германии


В Полиции Армении готовятся материалы по факту внезапной смерти гражданина Германии на территории монастырского комплекса Хор Вирап. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции РА, назначена судебно-медицинская экспертиза.

4 мая из медицинского центра “Веди” Пполиция Армении получила сообщение о том, что к ним доставлено тело гражданина Германии 1949 года рождения.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

x
Самые читаемые за неделю

14:54, 03.05.2019
Просмотрели 1598 раз
Государство декриминализирует случаи реализации товаров, не выделенных акцизными марками

12:15, 05.05.2019
Просмотрели 1018 раз
Католикос  Всех Армян Гарегин  II на Крите участвует в  мероприятиях по случаю 350- летия  армянской церкви Св.Иоанна Предтечи в Ираклионе

19:31, 03.05.2019
Просмотрели 1001 раз
Премьер-министр Армении и госминистр ОАЭ обсудили перспективы развития двусторонних экономических связей

15:40, 03.05.2019
Просмотрели 988 раз
Армен Саркисян обсудил с руководством Матенадарана программы, направленные на интернационализацию института и повышение его регионального значения

13:24, 04.05.2019
Просмотрели 969 раз
Армения никогда более не будет в отчаянии, и гражданин Республики Армения благодаря своей мысли, своему труду и таланту обеспечит процветание своей Родины: Никол Пашинян



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации