В результате наезда автомобиля на группу детей в Японии погибли два человека
Двое детей умерли в больнице от полученных травм после того, как автомобиль в результате ДТП врезался в группу детей в префектуре Сига. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщили местные правоохранительные органы.
Инцидент произошел в городе Оцу, где на перекрестке столкнулись два автомобиля. Одно из транспортных средств, продолжив движение по инерции, врезалось в группу детей детсадовского возраста, которая находилась на прогулке вместе с воспитателями. В момент инцидента они дожидались зеленого света светофора, чтобы перейти через шоссе.
В общей сложности в результате инцидента были госпитализированы 15 человек, включая 13 детей. За рулем обоих транспортных средств находились женщины. Они были задержаны полицией на месте инцидента. В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.
滋賀県警察本部に入った連絡によりますと、午前10時すぎ、大津市大萱の交差点で、十数人の保育園の園児の列に車が突っ込んだということです。— NHKニュース (@nhk_news) 8 мая 2019 г.
けが人がいるという情報があり、警察や消防が現場の状況を調べています。https://t.co/UPhThk8Rxk#nhk_news pic.twitter.com/B9wPzhchWr