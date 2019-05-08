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НС продолжает очередное четырехдневное заседание


Национальное собрание РА продолжает очередное четырехдневное заседание. Как сообщает Арменпресс, в повестку включен ряд вопросов.

В повестке дня - обсуждение в первом чтении проекта закона О внесении дополнения и изменения в Налоговый кодекс РА. Будут обсуждены также проекты законов Овнесении дополнения в Закон РА “О праздниках и памятных днях Республики Армения”, О внесении дополнений и изменений в Водный кодекс РА и ряд других законодательных инициатив.

На голосование будут также поставлены несколько проектов, обсужденных в предыдущий день.

Будут поставлены на голосование пакет проектов законов Овнесении дополнения в Закон РА “О рекламе” и о внесении дополнений в кодекс РА Об административных правонарушениях, О внесении изменений и дополнений в Закон РА “О структуре и деятельности правительства” и пакетприлагаемыхзаконопроектов во втором чтении. В повестку дня включено также и сообщение “О деятельности прокуратуры Республики Армения за 2018 год”.

Будут обсуждены также законопроекты О внесении изменений и дополнений в закон “О рекламе” и О внесении изменения в закон “Об играх с выигрышем, интернет-играх с выигрышем и игорных домах”, О внесении изменений в Уголовный кодекс РА, О внесении изменений в Налоговый кодекс РА и ряд других законодательных инициатив.




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