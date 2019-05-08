Иран отказался от выполнения некоторых пунктов ядерной сделки

Иран информировал послов России, Великобритании, Франции, Германии и Китая о прекращении выполнения им отдельных пунктов в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в среду агентство Reuters.

Тегеран заявил о "прекращении выполнения некоторых своих обязательств по договору между странами 2015 года". Отмечается, что главам дипмиссий указанных государств было доставлено послание президента Ирана Хасана Роухани, в котором он разъяснил позицию страны по этому поводу.

Ранее в среду иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран не выйдет из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. По словам главы МИД, Иран "не выйдет из совместного договора по ядерной программе, но перестанет выполнять некоторые его пункты, которые Иран взял на себя в добровольном порядке".

Зариф выразил сожаление, что "Европейский союз и мировое сообщество не смогли противостоять давлению США в отношении договора по иранской ядерной программе".

Ранее сообщалось, что Иран объявит в среду о своем решении сократить обязательства по СВПД по иранской ядерной программе в годовщину выхода США из этой сделки.