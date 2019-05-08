Европейские индексы - 07-05-19

МОСКВА, 8 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 7 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.58% и составил 12092.74 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.60% и составил 5395.75 пункта, британский FTSE снизился на 1.63% и составил 7260.47 пункта, а российский RTSI снизился на 0.62% и составил 1237.86 пункта.