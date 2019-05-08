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Цены на цветные металлы - 07-05-19


ЛОНДОН, 8 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 7 мая были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.69% и составила 1798.50 долларов США, цена на медь снизилась на 0.04% и составила 6178.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.84% и составила 1878.00 долларов США, цена на никель снизилась на 1.47% и составила 12050.00 долларов США, цена на олово выросла на 1.43% и составила 19525.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.74% и составила 2713.00 долларов США, цена на молибден выросла на 0.65% и составила 27293.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 34750.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.




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