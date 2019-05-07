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В ереванском аэропорту «Звартноц» задержан гражданин Израиля, который разыскивался в России


В результате оперативно-розыскных мер, проведенных сотрудниками уголовного розыска Линейного отдела Полиции РА в аэропорту «Звартноц», 6 мая в 08.20 после приземления самолета, следовавшего из Тель-Авив  в Ереван, был задержан гражданин Израиля Самир Теймурович Рзаев, который с 20 августа 2018 года разыскивался ГУ МВД России по городу Москве по обвинению по части 2 статьи 191 УК РФ (Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга). Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении.




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