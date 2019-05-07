За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 66 случаев преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 6 и 7 мая сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 66 случаев преступлений, из них 8 – ранее совершенные.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в частности, 11 случаев причинения телесных повреждений, 9 случаев кражи личного имущества, 8 случаев мошенничества, по 5 случаев присвоения или растраты и обнаружения наркотиков, 3 случая злоупотребления должностными полномочиями, по 2 случая хулиганства, служебного подлога или служебной халатности, ношения холодного оружия и угрозы убийством, по 1 случаю кражи государственного или общественного имущества, незаконной вырубки деревьев, сексуального насилия и организации незаконной миграции.

За данный период найдены 5 человек, находящихся в розыске, еще 4 с явкой с повинной обратились в Полицию, найдены 3 человека, пропавших без вести, зарегистрировано 2 случая добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 5 случаев кражи личного имущества, 2 случая причинения телесных повреждений и 1 случай квартирной кражи.

За минувшие сутки в республике был зарегистрирован 9 ДТП: 10 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.