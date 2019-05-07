ЕС предоставит 31 млн евро для стимуляции инклюзивного роста северных регионов Армении

В рамках соглашения, подписанного между правительством Армении и Европейским Союзом о финансировании территориального развития Армении, европейская сторона предоставит нашей стране 31,250 млн евро. Как сообщает Арменпресс, соответствующий указ президента об утверждении соглашения включен в повестку заседания правительства, которое состоится 10 мая.

Целью соглашения является осуществление общего и сбалансированного инклюзивного роста в северных регионах Армении (избранных правительством в качестве пилотных регионов Ширакской, Лорийской и Тавушской областей) посредством стимуляции сфер smart и устойчивого сельского хозяйства, инновационного туризма и творческой индустрии.