США исключают применение силы на пути урегулирования конфликтов: представитель Госдепа

Заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент подтвердил позицию США, согласно которой в вопросе урегулирования конфликтов должно быть исключено использование или угрозы использования силы. Как сообщает Арменпресс, Кент заявил об этом на пресс-конференции 7 мая.

“Наши надежды и ожидания в связи с региональной безопасностью заключаются в том, что все страны будут жить в мире со своими соседями. Вот почему как сопредседатель Минской группы ОБСЕ мы работаем с правительствами Армении и Азербайджана для нахождения мирного решения карабахского конфликта. Как член ОБСЕ, в число которых входят страны Южного Кавказа, мы принимаем основные принципы, которые включают неиспользование силы или угрозы силой, а также принцип территориальной целостности и право людей выбирать свое будущее", - сказал Джордж Кент.