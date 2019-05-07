На заседании Армяно-американского стратегического диалога правительство США подтвердило готовность работать с Арменией

На первом заседании Армяно-американского стратегического диалога правительство Соединенных Штатов подтвердило свою готовность оказывать помощь Армении и работать с нашей страной на пути построения процветающей Армении. Как сообщает Арменпресс, на пресс-конференции 7 мая об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.

«Мы встретились сегодня в духе дружбы и сотрудничества, и мы рады быть в Армении с этой представительной делегацией. Эти 8 часов встреч прошли очень быстро, и мы подтвердили дух сотрудничества, партнерства, и готовы продолжать работать с Арменией. Мы хотим видеть процветающую Армению, демократическую Армению, которая мирно живет со своими соседями», - сказал Кент.