В Арцахе готовятся к тройному празднику

9 мая-не только День Победы в Великой Отечественной войне, но и День освобождения Шуши и создания Армии обороны Арцаха. В Арцахе этот день каждый год празднуют особенно. В юбилейные даты с большим размахом, в другие годы - согласно традиции.

В беседе с Арменпресс пресс-секретарь президента Республики Арцах - Давид Бабаян сказал, что 9 мая этого года в Республике Арцах пройдут традиционные ежегодные мероприятия. “День начнется народным шествием от центра Степанакерта к Мемориалу, где будут возложены цветы и венки к могилам жертв Великой Отечественной войны и Арцахской освободительной войны, затем народное шествие пройдет к памятнику Шуши Танк, затем у памятника спарапетуВазгену Саркисяну будут возложены цветы”,-сказал он.

В Степанакерте вечером в честь праздника состоится концерт и фейерверк.

Давид Бабаян отметил, что ежегодно в связи с тройным праздником из-за рубежа Арцах посещают иностранные гости. На этот раз также будут гости из-за рубежа.Ожидаются гости и из Армении и из диаспоры.

Как сообщили в управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, 9 мая в Арцах поедет и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Из офиса третьего президента РА сообщили, что Серж Саргсян воздаст дань уважения памяти сынов Армении, одержавших победы ценой своей жизни, посетит могилы своих боевых товарищей, а также отпразднует победы с арцахцами и всеми соотечественниками, находящимися в Арцахе.

Освобождение Шуши стало переломным в Карабахской войне и наметило путь дальнейших побед. Ровно 27 лет назад, утром 9 мая армянские отряды успешно завершили операцию “Свадьба в горах”, в результате которой был освобожден чудесный Шуши. Необычное название операции “Свадьба в горах” произошло от того, что министр обороны Вазген Саркисян считал нереализуемым боевой план освобождения Шуши, представленный Командосом и Самвелом Бабаяном, полагал, что проведение подобной операции преждевременно и к этому нужно хорошо подготовиться. Они решили после захвата Шуши организовать свадьбу Вазгена Саркисяна в горах.Так операция и получила условное название “Свадьба в горах”.

Освободительные действия были осуществлены с одновременными атаками по 4 направлениям. В ночь на 8 мая, в 2:30, после захвата военных позиций в Кирсе и взятия под контроль дороги Лачин - Шуши, армянское войско входит в Шуши, и на рассвете на разрушенном куполе церкви Св. Казанчецоц города-крепости Шуши уже развевался победный армянский триколор. Это одна из самых славных страниц в истории независимой Армении. В боях за освобождение Шуши армянская сторона понесла потери - 57 погибших, противник – 250 - 300 убитых, 600 - 700 раненых, 13 пленных.

9 мая отмечается также и годовщина создания Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики. Армия обороны НКР была официально создана 5 мая1992 год.Создание армии объединиловсе отдельные военные объединения самообороны, действующие с 1990 года.

Ани Даниелян