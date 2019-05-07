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Зариф назвал условия пересмотра Ираном участия в СВПД


Если ЕС не сможет помочь Ирану в противодействии санкциям США, от ядерной сделки не будет смысла и Тегеран может пересмотреть участие в ней. Как передает Арменпресс, об этом заявил РИА Новости министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Если интересы Ирана будут обеспечиваться СВПД, а ЕС будет верен свои обязательствам, Иран останется привержен договоренности", - сказал Зариф.

По его словам, терпение народа Ирана имеет границы, а продолжение участия страны в ядерной сделке зависит от выгод для Тегерана и поведения ЕС.

"Как только ЕС будет не в состоянии помочь Ирану в вопросе противодействия санкциям, возможно, одностороннее присутствие Ирана в СВПД потеряет свой смысл и значение. В этом случае возможен пересмотр принятых ограничений в рамках СВПД", - добавил министр.




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