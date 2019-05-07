Иран будет защищаться, если США начнут столкновения, заявил Зариф

Тегеран не желает войны с Вашингтоном, но будет защищаться, если США первыми начнут столкновения с Ираном. Как передает Арменпресс, об этом заявил РИА Новости министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Видимо, те, кто начал войну США с Ираком в 2003 году, стремятся начать другую войну, уже с Ираном. Это - самоубийство для них же самих. Некоторые лица в правительстве (президента США Дональда) Трампа прилагают усилия для начала такой войны, что для них будет все равнозначно самоубийству", - сказал Зариф.

"Иран никогда не хотел ни с кем войны и не будет этого желать. Но стоит США только начать любое столкновение с Ираном, мы будем со всей силой защищать национальные интересы и собственную страну", - добавил иранский министр, отвечая на вопрос, какова вероятность войны между Ираном и США.