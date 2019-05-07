Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 07-05-19

ЕРЕВАН, 7 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 7 мая, курс доллара США вырос на 0.35 драмa и составил 481.64 драм. Курс евро вырос на 0.73 драмa и составил 539.53 драм. Курс российского рубля сократился на 0.01 драмa и составил 7.38 драм. Курс британского фунта сократился на 0.21 драмa и составил 630.47 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 14.38 драмa и составила 19798.45 драм. Цена серебра выросла на 0.16 драмa и составила 226.93 драм. Цена платины выросла на 9.62 драмa и составила 13239.75 драм.