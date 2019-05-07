Азиатские индексы - 07-05-19
ТОКИО, 7 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 7 мая на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.51% и составил 21923.72 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.12% и составил 1599.84 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.69% и составил 2926.39 пункта, а HANG SENG вырос на 0.52% и составил 29363.02 пункта.
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