Премьер-министр Пашинян провел прощальную встречу с послом Республики Корея в Армении

Премьер-министр Никол Пашинян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Корея в Армении У Юн Гына, который завершает свою дипломатическую миссию в нашей стране.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Пашинян высоко оценил активную и продуктивную деятельность посла в нашей стране и пожелал ему успехов в дальнейшей работе. Никол Пашинян подчеркнул важность продолжительного развития армяно-корейских отношений, подчеркнув, что правительство Армении заинтересовано в расширении связей в разных сферах. Премьер-министр подчеркнул важность организации взаимных визитов на высоком уровне и попросил передать президенту Республики Корея приглашение посетить Армению.

Посол поблагодарил за тесное сотрудничество и добавил, что правительство его страны также придает большое значение развитию сотрудничества с Арменией как на правительственном, так и на парламентском уровне. У Юн Гын отметил, что в последние годы активно развивается двустороннее сотрудничество в туристической и гуманитарной сферах. По его словам, количество корейских туристов, посетивших Армению в 2018 году, удвоилось по сравнению с 2017 годом, превысив 7 тысяч.

Премьер-министр Пашинян отметил, что Армения вступила в новый и важный этап, и цель правительства - осуществить экономическую революцию в стране. Глава правительства посчитал интересным корейский опыт экономического развития и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в этом направлении. Никол Пашинян добавил, что осуществляемые в Армении демократические реформы также способствуют улучшению предпринимательской среды, и подчеркнул важность развития и расширения деловых связей с точки зрения придания нового импульса армяно-корейскому экономическому сотрудничеству.

В ходе встречи собеседники обсудили другие вопросы сотрудничества в различных сферах.