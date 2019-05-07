Рассмотрение обращения президентов Арцаха вне компетенции  генпрокуратуры: ответ на письмо Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна

После того, как президент Арцаха Бако Саакян и экс-президент Арцаха Аркадий Гукасян направили Генеральному прокурору Армении совместное письмо с ходатайством об освобождении экс-президента Роберта Кочаряна, генпрокуратура дала разъяснение, отметив, что письмо неправильно адресовано.

Как сообщает Арменпресс, генеральная прокуратура заявила, что мера пресечения может быть изменена только органом, осуществляющим уголовное производство, то есть Ереванским судом общей юрисдикции: «Поэтому обсуждение обращения президентов, адресованного генеральному прокурору на данном этапе не входит в компетенцию генеральной прокуратуры».

Напомним, что 7 мая президент Республики Арцах Бако Саакян и второй президент Республики Арцах Аркадий Гукасян написали письмо генеральному прокурору Республики Армения Артуру Давтяну, в котором говорилось:

“Как Вам известно, каждый год 9 мая в Арцахе торжественно отмечается День Победы, Армии обороны Республики Арцах и освобождения Шуши. По традиции в праздничных мероприятиях, проводимых в Степанакерте и Шуши, в числе уважаемых гостей находятся все бывшие руководители Республики Арцах. Это люди, которые внесли огромный вклад в арцахскую войну, которые стояли у истоков создания нашего государства и армии, приняли участие в освобождении Шуши, создавали нашу Победу.

Учитывая тот факт, что первый президент Республики Арцах Роберт Кочарян находится под арестом, просим Вас принять накануне 9 мая соответствующее решение по изменению меры пресечения в его отношении.

Мы готовы выступить с любой публичной гарантией, которая потребуется для освобождения его из изолятора и пребывания на свободе в ходе всего предстоящего судебного процесса.

Надеемся, что Ваше решение предоставит возможность присутствия всех трех руководителей Республики Арцах на празднествах 9 мая в Степанакерте и Шуши, что, несомненно, станет сигналом солидарности и единства не только для нашего общества, но и всего мира, а также для нашего противника”.