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Предстоящие на 8 мая события


Государственное информационное агентство “Арменпресс” представляет ожидаемые сегодня события:

Сегодня, 8 мая, состоится пресс-конференция премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Как ранее уже отмечал премьер-министр, он представит 100 фактов о новой Армении, констатируя исключительно фактами масштабные изменения, которые произошли в нашей стране.

Совет старейшин Еревана проведет внеочередное заседание. В повестке дня вопрос повышения зарплат сотрудников мэрии.

С ул. Азатутян 11 общины Масис Араратской областиначнется шествие под девизом “Бессмертный полк”. Участники шествия пройдут с портретами героев Великой Отечественной войны, героической Арцахской войны и Четырехдневной апрельской войны.

В центральном офисе РПА начинаются курсы для нового потока политической школы РПА  “АндраникМаргарян”. На открытии семинара будет присутствовать вице-председатель РПА Армен Ашотян.

В пантеоне имени Комитаса состоится мероприятие, посвященное 155-летию поэта ОванесаОваннисяна.

Об этом и других темах можете подробно прочитать на сайте armenpress.am

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