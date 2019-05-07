Победа романтизма над прагматизмом: Так Пашинян охарактеризовал революцию в интервью “РБК”

Бархатная революция в Армении - триумф романтизма над прагматизмом. Об этом в интервью исполнительному директору телеканала “РБК” - Илье Доронову заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, подводя итоги года событий в Армении.

Как передает «Арменпресс», российская телекомпания распространила анонс интервью, отметив, что интервью полностью будет показано 13 мая.

Премьер-министр Армении сказал Илье Доронову, что на революцию было потрачено около 200 тысяч долларов. Никол Пашинян и исполнительный директор телеканала РБК обошли город, посетили один из действующих в столице супермаркетов, где журналист в шутку спросил Пашиняна: “Это продавцы или сотрудники безопасности премьер-министра?”. В ответ на это Пашинян с улыбкой сказал, что они реальные продавцы.

В анонсе интервью премьер-министр также отметил, что у него очень хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. Напомним, что в опубликованном 23 апреля эпизоде интервью тому же телеканалу премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, как он советовал новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому строить отношения с Путиным.

“Я не думаю, что Зеленскому будет сложно общаться с Путиным здесь есть одно условие - надо быть честным по возможности. Просто нужно откровенно и честно общаться”, - сказал премьер-министр Армении, добавив, что хотя подобное общение не принято в дипломатии, он общается со всеми именно так.