Катар в ближайшее время затронет вопрос основания посольства в Ереване

Посол Армении в Катаре Гегам Гарибджанян вручил верительные грамоты эмиру Катара Тамиму бин Хамаду Аль Тани (Tamim ben Hamad Al Thani).

Как сообщили «Арменпресс» в Департаменте СМИ и общественной дипломати МИД Армении, эмир Катара выразил удовлетворение в связи с созданием посольства Армении в Дохе, заверив, что в ближайшее время они также затронут вопрос основания посольства Катара в Ереване. Поздравив посла Гарибджаняна и пожелав ему удачи в качестве посла-резидента, эмир Аль Тани выразил надежду, что отношения между Катаром и Арменией будут развиваться и достигнут прогресса.

Посол Гарибджанян выразил благодарность эмиру и заверил, что продолжит прилагать максимальные усилия для дальнейшего углубления двусторонних отношений Армения - Катар и расширения повестки сотрудничества.

Посол Армении передал эмиру Катара теплые приветствия президента Армении, пожелав народу Катара дальнейшего прогресса и благополучия. В свою очередь эмир Тамим Аль Тани попросил передать теплые приветствия Президенту РА Армену Саркисяну, подчеркнув их личные и деловые отношения.

4 мая посол Армении в Катаре Гегам Гарибджанян вручил копии верительных грамот госминистру иностранных дел султану бин Сааду аль-Мурейхи (Sultan Bin Saad Al-Muraikh).

Госминистр пожелал удачи послу в ходе выполнения его миссии и выразил полную поддержку тесному сотрудничеству между двумя дружественными странами во всех сферах и стимулированию двусторонних отношений.