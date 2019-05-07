Министр транспорта, связи и информационных технологий Республики Армения Акоп Аршакян принял делегацию, возглавляемую заместителем помощника госсекретаря США Дэвидом Миле.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, говоря о приоритетах правительства, направленных на развитие экономики и прогресс, министр выделил сферу высоких технологий, подчеркнув, что правительство Армении уделяет особое внимание развитию этой сферы.

Акоп Аршакян подчеркнул технологический потенциал Армении, специфические способности и возможности армянских специалистов в области искусственного интеллекта, математики, физики, микроэлектроники и др.

Дейвид Миле, поблагодарив за подробное представление, отметил, что американская сторона заинтересована в развитии технологической сферы нашей страны и готова сотрудничать.

В ходе встречи были обсуждены возможности сотрудничества по ряду направлений, рабочие механизмы и совместные подходы.

Была затронута также и тема предстоящего в Армении 6-9 октября Всемирного ИТ-форума (WCIT). Министр подчеркнул важность участия на высоком уровне американских компаний в этом уникальном технологическом мероприятии.