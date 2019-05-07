Время в Ереване: 11:07:36,   7 Май

Минтранс: семьям погибших в катастрофе с SSJ-100 будет выплачено по 9 млн рублей


Семьи погибших в катастрофе с SSJ-100 в аэропорту Шереметьево получат выплаты в размере 9 млн рублей. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил министр транспорта Евгений Дитрих на заседании правительства.

"Приняты все необходимые решения по выплатам пострадавшим и родственникам погибших. Семьям погибших будет выплачено по 9 млн рублей. Это - 2 млн страховые выплаты, 2 млн - региональные выплаты, 5 млн - это выплаты компании "Аэрофлот", - сказал министр.

Он также отметил, что все выплаты будут организованы по месту, где проживали погибшие.

По его словам, также авиакомпания приняла решение выплатить по 1 млн рублей всем пассажирам, которым не потребовалась госпитализация.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации