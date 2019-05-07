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Пользователи Twitter смогут добавлять медиафайлы в ретвиты


Twitter разрешил пользователям добавлять в ретвиты фото, видео и гифки, а не только текст. Как передает Арменпресс, об этом сообщил портал TechCrunch.

Эта функция доступна в приложениях на Android, IOS и мобильной версии сайта. Как рассказали в Twitter, о нововведении просили множество пользователей.

Портал считает, что нововведение приведет к активному распространению мультимедиа-контента на платформе. Таким образом разработчики намерены увеличить время, которое пользователи проводят в Twitter и, следовательно, доходы от рекламы, сообщил TechCrunch.

 

 




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