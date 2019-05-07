В Париже восстановили поврежденную вандалами Триумфальную арку

Триумфальную арку в Париже, поврежденную вандалами в ходе акций "желтых жилетов", восстановили за пять месяцев. Как передает Арменпресс, об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

Ранее сообщалось, что в декабре 2018 года одна из главных достопримечательностей Парижа — Триумфальная арка — оказалась в центре беспорядков, устроенных в ходе акций протеста “желтых жилетов”. Хулиганы писали на монументе различные надписи, в числе которых — призывы к отставке президента Эммануэля Макрона. Вандалы нанесли значительный ущерб выставочным залам музея Триумфальной арки, разрушили некоторые статуи. После произошедших беспорядков Триумфальная арка была закрыта для посещения.

Уточняется, что близ арки 8 мая пройдет празднование окончания Второй мировой войны и будет проведена церемония в дань уважения неизвестному солдату.

Кроме того, телеканал приводит слова министра культуры Франции Франка Риестера, который ранее заявлял, что на реставрационные работы понадобилось примерно 1,2 миллиона евро.