В Чечне заработало первое женское такси

Специальная служба такси для обслуживания дам с женщинами-водителями за рулем заработала в Чечне, сообщила РИА Новости во вторник руководитель службы Мадина Цакаева.

"Первоначально мы выпустили на линию пять машин, по мере увеличения спроса их число увеличится до 20. Заявки от мужчин операторы принимать не будут ни в коем случае", - подчеркнула Цакаева.

Такси называется "Мехкари", в переводе с чеченского - "девушки". По словам инициатора проекта, необходимость создания специальной службы перевозки для женщин связана с нормами религии и менталитета, которые не позволяют им передвигаться с посторонними мужчинами в одном автомобиле,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По ее словам, уже в первые дни работы такси поступает много заказов.

Цакаева подчеркнула, что ведется тщательный отбор водителей, которые проходят тестирование с привлечением специалистов ДОСААФ. "Желающих пойти работать таксистами среди женщин оказывается очень много, в первые дни после объявления был шквал звонков, даже мужчины звонили и предлагали трудоустроить своих жен", - сказала она.