Армен Саркисян принял членов семей погибших в Арцахской войне летчиков

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял членов семей летчиков, погибших во время Арцахской войны.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, высоко оценив подвиг летчиков, отдавших свою жизнь за Родину, президент поблагодарил семьи погибших летчиков. “Служение Родине и гибель за Родину - высокое человеческое достоинство, но быть вдовой героя и продолжать достойно жить - другое геройство”, - отметил президент Армен Саркисян.

Участники встречи представили президенту Республики волнующие их вопросы и проблемы.

Президент Саркисян счел важным и необходимым решение проблем семей погибших в Арцахской войне летчиков и всех погибших воинов и последовательное отношение к этому вопросу.