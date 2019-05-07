Время в Ереване: 11:07:36,   7 Май

С целью проведения плановых работ будет прекращено газоснабжение ряда районов Еревана


ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью проведения плановых работ в г. Ереване  8-го мая с 10:00 до 17:00 будет прекращена подача газа газопотребителям многоквартирных домов по адресу улица Аванесова с 1 по 28, Тихого Дона с 6 по12 административного района Эребуни.

“Приносим  извинения потребителям газа и просим соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - как передает «Арменпресс», говорится в сообщении компании “Газпром Армения”.




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