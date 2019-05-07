Совет старейшин Еревана 8 мая созовет внеочередное заседание

8 мая состоится внеочередное заседание Совета старейшин Еревана. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

“Руководствуясь пунктом 115 регламента, принятого решением Совета старейшин Еревана N1 от 18 июня 2009 года и частью 1 статьи 30 Закона “О местном самоуправлении в городе Ереван”, решением мэра Еревана 1490 А от 3 мая 2019 года, 8 мая 2019 года, в 11: 00, созывается внеочередное заседание Совета старейшин Еревана”, - говорится в сообщении мэрии Еревана.

С повесткой заседания можете ознакомиться по следующей ссылке: https://www.yerevan.am/am/announcement/haytararowt-yown-165/