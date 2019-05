Ученые выяснили, что длительные космические полеты приводят к увеличению желудочков мозга

Длительное пребывание в космосе приводит к увеличению объемов желудочков головного мозга человека. Такой вывод содержится в исследовании, проведенном группой ученых из России, Бельгии и Германии. Результаты их изысканий опубликованы в понедельник в вестнике Национальной академии наук США (Proceedings of the National Academy of Sciences).

Они проанализировали данные, полученные в результате обследования 11 российских космонавтов. Информация, с которой работали ученые, была собрана в период с февраля 2014 года по май 2018 года методом магнитно-резонансной томографии (МРТ) головного мозга до полетов на Международную космическую станцию (МКС), вскоре после возвращения оттуда и через семь месяцев пребывания на Земле,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По свидетельству экспертов, они обнаружили "существенное увеличение" объемов боковых и третьих желудочков головного мозга у космонавтов, вернувшихся с МКС, с "тенденцией к нормализации" при повторном проведении МРТ через семь месяцев.

К каким последствиям могут приводить обнаруженные физиологические изменения, в исследовании не говорится.