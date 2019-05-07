Время в Ереване: 11:07:36,   7 Май

Очередное заседание правительства Армении состоится 10 мая


Очередное заседание правительства Армении состоится 10 мая в 12: 00.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации