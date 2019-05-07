Министр обороны Армении встретился с ветеранами Великой Отечественной войны, труда и вооруженных сил

Министр обороны Армении Давид Тоноян 7 мая посетил Союз ветеранов Армении, встретился с ветеранами Великой Отечественной войны, труда и вооруженных сил.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и связей с общественностью МО Армении, глава оборонного ведомства поприветствовал и поздравил ветеранов с майскими праздниками, пожелал крепкого здоровья, долголетия, мужества духа, мирной и счастливой жизни на защищенной ими родине. Высоко оценив заслуги каждого в деле достижения единой победы, Давид Тоноян выразил надежду, что ветераны в том же коллективном образе, преданности и вере в будущее еще продолжат воспитывать новые поколения воинов Родины. “Уважаемые ветераны, благодаря вашей победе армянский народ вновь не встал на путь эмиграции, не лишился своей Родины. Не будь Вашей победы, не было бы победы Ваших внуков в Арцахской войне. Хочу заверить Вас, что одержанная в Арцахе победа, все достижения за годы армейского строительства, а также достижения апрельских боевых действий 2016 года в равной степени и Ваши. Это ветви, которые выросли от мощного корня, а этим корнем являетесь Вы”, - подчеркнул Давид Тоноян.

Министр обороны Армении ответил на вопросы ветеранов.

В конце встречи Давид Тоноян наградил ряд ветеранов символическими памятными медалями.