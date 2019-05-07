Время в Ереване: 11:07:36,   7 Май

Лавров и Зариф обсудят 8 мая в Москве Венесуэлу, Сирию и иранскую ядерную сделку


Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф 8 мая в ходе переговоров в российской столице обсудят ситуацию в Сирии и Венесуэле, а также тематику Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии МИД РФ.

"В ходе переговоров планируется обсуждение текущего состояния многоплановых связей между Россией и Ираном и конкретных шагов по их дальнейшему продвижению. Намечена сверка часов по ключевым темам международной и региональной повестки дня, включая сирийское урегулирование, Каспий, Закавказье, Центральную Азию, ШОС, тему СВПД, Венесуэлу", - информировали в дипведомстве, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Москва поддерживает взвешенную линию Тегерана, который остается ответственным участником СВПД, отметили в министерстве.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации