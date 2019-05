Французский фильм "Необычные" (Hors normes) избран для показа в заключительный вечер предстоящего 72-го Каннского кинофестиваля. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба кинофорума. "Кинолента, входящая в основной конкурс фестиваля, поставлена Оливье Накашем и Эриком Толедано, - отметили в пресс-службе. - Она будет показана на последнем сеансе фестиваля 25 мая".

Французский режиссерский и сценарный тандем Накаш-Толедано прославился в 2011 году своим фильмом "1+1 ("Неприкасаемые"), который заработал в мировом прокате $445 млн и стал самым кассовым среди неанглоязычных фильмов всех времен.

Также и в своей новой работе "Необычные" - седьмой в творческой биографии дуэта - Накаш и Толедано выступили не только как режиссеры, но и как авторы сценария. Образы главных героев картины, отдающих свои силы помощи подросткам с нарушениями нервной системы, воплотили популярные актеры Венсан Кассель и Реда Катеб.

Авторы этой социальной комедии верны своим главным сюжетам - всеобщей любви, превосходству коллективных форм жизни и юмору как последнему оплоту отношений между людьми. Во французский прокат лента должна выйти в октябре,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Это очень современная картина с оптимистичным взглядом на жизнь, - считает генеральный директор фестиваля Тьерри Фремо. - В 2019 году кинематограф рассказывает о молодых современниках, их музыке, клубах, страсти к жизни и вопросах, обращенных к окружающему миру".

Привилегии открыть Канн-2019 удостоена комедия Джима Джармуша "Мертвые не умирают" (Tne Dead Don't Die). Всего же в официальном конкурсе фестиваля в борьбе за его главные награды, как теперь известно, будет состязаться 21 фильм. В последний момент в основную программу была включена новая лента Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once Upon a Time... in Hollywood).